Россия подала заявку на участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике («Спорт-Экспресс»)

Российские гимнасты собираются принять участие в чемпионате мира-2025.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, в предварительной заявке на ЧМ указано 14 нейтральных спортсменов – восемь мужчин и шесть женщин. В нейтральном статусе сейчас допускаются Россия и Беларусь.

От страны на турнир могут быть заявлены максимум шесть мужчин и четыре женщины. Таким образом, от России заявлены как минимум двое мужчин и две женщины – при условии, что Беларусь выбрала полную квоту.

В апреле Федерация гимнастики России сообщила, что атлеты, получившие нейтральный статус, откажутся от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG ).

Причиной были названы «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам». Об отмене этого решения пока не сообщалось.

Чемпионат мира-2025 пройдет в октябре в Джакарте.

Наши гимнасты «отказались» от международных турниров. Что стоит за этим на самом деле?