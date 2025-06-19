Оксана Чусовитина: «Я не зацикливаюсь на гимнастике. Может быть, поэтому еще тренируюсь и выступаю»

50-летняя Оксана Чусовитина рассказала, что не зацикливается на гимнастике.

«Я очень хочу выступить на Олимпидае‑2028, это моя мечта, это моя цель, но это жизнь, это спорт. Поэтому посмотрим, что будет. Еще три года, для спортивной гимнастики это очень много. Я не зацикливаюсь именно на гимнастике, может быть, поэтому я еще тренируюсь, я еще выступаю.

Я знаю, что утром могу проснуться и сказать: «Все, больше не хочу». Наверное, поэтому мне легче живется. Я не строю какие‑то планы. Я живу сегодняшним днем, я радуюсь жизни и радуюсь, что у меня все это есть. Я люблю ходить с подружками в кафе, я люблю ходить в кино. Я нормальный, простой человек.

Хотела завершить карьеру после Олимпиады в Токио? Повелась на мнение, что «все, хватит, тебе пора». Но через три месяца я поняла, что меня тянет в зал, мне хочется этим заниматься, и почему я должна оставить то, что мне нравится, и то, что приносит мне удовольствие?

Я никому не мешаю, не занимаю ничье место. Тогда я совершила роковую ошибку, о чем сейчас до сих пор жалею», – сказала Чусовитина, выступающая за Узбекистан.