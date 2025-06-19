Оксана Чусовитина: «Я не зацикливаюсь на гимнастике. Может быть, поэтому еще тренируюсь и выступаю»
«Я очень хочу выступить на Олимпидае‑2028, это моя мечта, это моя цель, но это жизнь, это спорт. Поэтому посмотрим, что будет. Еще три года, для спортивной гимнастики это очень много. Я не зацикливаюсь именно на гимнастике, может быть, поэтому я еще тренируюсь, я еще выступаю.
Я знаю, что утром могу проснуться и сказать: «Все, больше не хочу». Наверное, поэтому мне легче живется. Я не строю какие‑то планы. Я живу сегодняшним днем, я радуюсь жизни и радуюсь, что у меня все это есть. Я люблю ходить с подружками в кафе, я люблю ходить в кино. Я нормальный, простой человек.
Хотела завершить карьеру после Олимпиады в Токио? Повелась на мнение, что «все, хватит, тебе пора». Но через три месяца я поняла, что меня тянет в зал, мне хочется этим заниматься, и почему я должна оставить то, что мне нравится, и то, что приносит мне удовольствие?
Я никому не мешаю, не занимаю ничье место. Тогда я совершила роковую ошибку, о чем сейчас до сих пор жалею», – сказала Чусовитина, выступающая за Узбекистан.