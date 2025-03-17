  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Родионенко о возвращении российских гимнастов на Кубок мира: «Посылаем туда не самых сильных наших спортсменов, но и у этих ребят есть все шансы»
1

Родионенко о возвращении российских гимнастов на Кубок мира: «Посылаем туда не самых сильных наших спортсменов, но и у этих ребят есть все шансы»

Валентина Родионенко высказалась о возвращении российских гимнастов на Кубок мира.

Ангелина Мельникова, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина выступят в нейтральном статусе на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке пройдет с 10 по 13 апреля.

«Да, наши спортсмены действительно поедут на этап Кубка мира в Хорватию. Ребята очень рады, они хотят выступать, соревноваться со спортсменами из других стран. Я тоже рада, что у нас появилась возможность выступать на международных соревнованиях. Хотелось бы, чтобы это было с флагом и гимном, но сейчас это не так.

Верю ли я в чью-то победу уже на этом этапе? Такое вполне может быть. Мы продолжали тренироваться, у нас конкурентоспособные программы. Да, сегодня мы посылаем туда не самых сильных наших спортсменов, но и у этих ребят есть все шансы. То, что на этом этапе не будут выступать все сильнейшие, еще ни о чем не говорит. Есть травмы, не все лучшие могут поехать.

Могут ли быть подводные камни? Мы всегда к этому готовы. В нашем виде спорта судейство всегда субъективное. Как правило, в бригаде много представителей европейских стран. Не думаю, что они с радостью нас примут. Мы всегда знали, что для победы нам нужно быть на голову сильнее.

С визами у нас все в порядке. Для поездки в Хорватию есть много требований по оформлению визы, но на данный момент по этому вопросу все нормально», – сказала Родионенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoсборная России по спортивной гимнастике
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Валентина Родионенко
спортивная гимнастика
logoАнгелина Мельникова
Кирилл Прокопьев
Злата Осокина
Илья Заика
Кубок мира
Алена Глотова
Григорий Климентьев
Владислав Поляшов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Олимпийская чемпионка Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира – впервые с 2022 года
2сегодня, 10:57
Мельникова, Маринов и еще 10 российских гимнастов получили нейтральные статусы
176 марта, 06:09
Валентина Родионенко: «Есть тренеры, которые приняли решение принципиально не подавать на нейтральный статус»
624 января, 13:07
Главные новости
Олимпийская чемпионка Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира – впервые с 2022 года
2сегодня, 10:57
Бладцева, Аляева, Диденко, Касимов и Козлов выступят на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии
15 марта, 08:20
Светлана Журова: «У FIG нет совести из‑за отказа в нейтральном статусе Листуновой. Это настоящие репрессии»
314 марта, 06:49
Глава ФГР Белозеров: «Категорически не согласны с причинами отказа спортсменам в нейтральном статусе. Эта позиция была обозначена Ватанабе»
913 марта, 09:44
Олимпийский чемпион Давид Белявский вошел в состав президиума Федерации гимнастики России
12 марта, 14:14
FIG об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Не обсуждаем отдельные случаи AIN и не публикуем причины, по которым запросы были одобрены или отклонены»
412 марта, 09:54
Украинская федерация гимнастики назвала «недопустимым поведением» визит Ватанабе в Москву
712 марта, 06:38
Светлана Журова: «Понимаю, почему Ватанабе приехал в Россию – ему нужно получить поддержку от избирателей»
111 марта, 16:21
Тренер Листуновой: «Нашли выставленные в интернете открытки, на которых была георгиевская лента. Из-за этого не дают нейтральный статус»
1011 марта, 15:55
Тарасова об отказе в нейтральном статусе гимнастке Листуновой: «Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей»
19311 марта, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Колобков о выборах главы МОК: «Ватанабе – неплохой кандидат, с ним можно работать. Но не уверен, что он фаворит»
111 марта, 17:21
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
431 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59