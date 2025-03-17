Родионенко о возвращении российских гимнастов на Кубок мира: «Посылаем туда не самых сильных наших спортсменов, но и у этих ребят есть все шансы»

Валентина Родионенко высказалась о возвращении российских гимнастов на Кубок мира.

Ангелина Мельникова, Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина выступят в нейтральном статусе на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке пройдет с 10 по 13 апреля.

«Да, наши спортсмены действительно поедут на этап Кубка мира в Хорватию. Ребята очень рады, они хотят выступать, соревноваться со спортсменами из других стран. Я тоже рада, что у нас появилась возможность выступать на международных соревнованиях. Хотелось бы, чтобы это было с флагом и гимном, но сейчас это не так.

Верю ли я в чью-то победу уже на этом этапе? Такое вполне может быть. Мы продолжали тренироваться, у нас конкурентоспособные программы. Да, сегодня мы посылаем туда не самых сильных наших спортсменов, но и у этих ребят есть все шансы. То, что на этом этапе не будут выступать все сильнейшие, еще ни о чем не говорит. Есть травмы, не все лучшие могут поехать.

Могут ли быть подводные камни? Мы всегда к этому готовы. В нашем виде спорта судейство всегда субъективное. Как правило, в бригаде много представителей европейских стран. Не думаю, что они с радостью нас примут. Мы всегда знали, что для победы нам нужно быть на голову сильнее.

С визами у нас все в порядке. Для поездки в Хорватию есть много требований по оформлению визы, но на данный момент по этому вопросу все нормально», – сказала Родионенко.