Олимпийская чемпионка Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира – впервые с 2022 года
Семь российских гимнастов вошли в список участников Кубка мира в Хорватии.
В составе команды – олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина. Россияне выступят в нейтральном статусе.
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке пройдет с 10 по 13 апреля.
Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В начале марта этого года стало известно, что 12 гимнастов получили нейтральный статус и смогут заявляться на турниры.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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