Олимпийская чемпионка Мельникова и еще шесть российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира – впервые с 2022 года

Семь российских гимнастов вошли в список участников Кубка мира в Хорватии.

В составе команды – олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова , а также Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов , Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке пройдет с 10 по 13 апреля.

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) с марта 2022 года. В начале марта этого года стало известно, что 12 гимнастов получили нейтральный статус и смогут заявляться на турниры.

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