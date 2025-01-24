Валентина Родионенко: «Есть тренеры, которые приняли решение принципиально не подавать на нейтральный статус»

Ряд тренеров гимнастов отказались подавать заявки на нейтральный статус.

Об этом рассказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Я от вас первый раз слышу про международный пул тестирования. У нас нет никакой информации кроме того, что федерация отправила списки спортсменов, кто заявляется как нейтральные. Пока тишина, пока нам ничего никто не отвечает. И мы ориентируемся, что это будет в конце февраля, наверное, когда состоится очередной исполком FIG. Первый этап Кубка мира мы пропускаем, дай Бог, чтобы на оставшиеся кто‑то из наших попал.

Они примут какое‑то решение из того количества, которое мы просили. Цифру атлетов и тренеров оглашать не хотелось бы, могу только сказать, что есть специалисты, особенно личные тренеры, которые приняли решение принципиально не подавать на нейтральный статус. Не все с удовольствием принимают те условия, которые нам навязывают, в первую очередь отсутствие флага и гимна. Говорят: «Ну как? Мой родственник на СВО погиб. Как я могу?» А некоторые с удовольствием забывают о своей стране, которая для них много делает, и идут на любые условия, лишь бы допустили.

Много надежд мы связываем с выступлением Листуновой на Кубке в Италии в рамках клубных соревнований. Туда приезжают многие известные гимнасты. Посмотрим, как там будут складываться отношения. Мы знаем, что глава женского технического комитета Донателла Сакки очень настроена на то, чтобы российских гимнастов допускали», – сказала Родионенко.