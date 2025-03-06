Мельникова, Маринов и еще 10 российских гимнастов получили нейтральные статусы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и чемпион России Даниел Маринов получили нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщили Федерации гимнастики России (ФГР).

Помимо них статус получили еще 10 спортсменов (Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика), а также 10 тренеров, специалистов и судей (Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова, Елена Редянова).

В списке отсутствует олимпийская чемпионка Виктория Листунова.

Россияне имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.