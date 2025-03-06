10

Мельникова, Маринов и еще 10 российских гимнастов получили нейтральные статусы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и чемпион России Даниел Маринов получили нейтральные статусы для участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщили Федерации гимнастики России (ФГР).

Помимо них статус получили еще 10 спортсменов (Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Илья Заика), а также 10 тренеров, специалистов и судей (Сергей Андрианов, Игорь Калабушкин, Антон Крапивин, Константин Плужников, Ирина Савосина, Руслан Нигмадзянов, Константин Югай, Вера Киряшова, Анна Куликова, Елена Редянова).

В списке отсутствует олимпийская чемпионка Виктория Листунова.

Россияне имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Владислав Поляшов
Злата Осокина
Анна Калмыкова
Алена Глотова
FIG
logoМатч ТВ
спортивная гимнастика
Григорий Климентьев
logoсборная России по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
logoАнгелина Мельникова
Кирилл Прокопьев
Людмила Рощина
Мария Агафонова
Илья Заика
Константин Плужников
Вера Киряшова
Виктория Листунова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Мария Борисова: «Кумиров в художественной гимнастике у меня нет. Смотрю выступления многих гимнасток, стараюсь брать от каждой то, что нравится»
57 минут назад
Художественная гимнастика. Кубок чемпионок имени Кабаевой. Борисова победила в личном многоборье и отдельных упражнениях
3сегодня, 15:54
Три российских судьи получили нейтральный статус и смогут работать на международных турнирах по спортивной гимнастике
сегодня, 14:22
Родионенко об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Видимо, у FIG есть для него основания. Я думаю, что это окончательное решение»
1сегодня, 11:54
Маринов о получении нейтрального статуса: «Я пока об этом не думаю. Главная задача — восстановить плечо»
сегодня, 10:57
Ангелина Мельникова: «Я рада возможности вернуться на международную арену. Цель – чемпионат мира в Джакарте»
2сегодня, 10:19
Алфосов о российских гимнастах на Кубке мира: «Возможно, есть вариант войти в число участников этапа в Хорватии в апреле»
1сегодня, 07:37
Гимнаст Маринов восстанавливается после травмы плеча и не выступит на ближайших этапах Кубка мира
сегодня, 07:08
«Придерживаюсь метода кнута и пряника». Татьяна Сергаева, сменившая Ирину Винер, рассказала о своем тренерском подходе
84 марта, 09:35
Сергаева о гимнастках: «Проблема продления карьеры актуальна. Если у нас это получится, вы будете наблюдать очень красивых взрослых гимнасток»
4 марта, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13