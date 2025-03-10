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Глава FIG о допуске россиян: «Спортсмены ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел приложить усилия, чтобы их мечта осуществилась»

Глава FIG заявил, что хочет услышать голоса российских гимнастов.

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе приехал в Москву. Он один из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«В FIG создали панель, которая называется «Гимнастика и мир». В рамках ее работы мы хотим услышать голоса спортсменов, и я бы хотел сегодня услышать голоса российских гимнастов, для этого я и приехал.

Спортсмены ждут возможности участвовать в международных соревнованиях. Я бы хотел приложить усилия, чтобы мечта спортсменов осуществилась», – сказал Ватанабе.

– Можем ли мы увидеть на следующих Олимпийских играх российских спортсменов с флагом и гимном?

– Пока продолжается конфликт, такой возможности нет. Я хочу это четко сказать.

В 2022 году Российская Федерация нарушила олимпийскую хартию. Я, как один из людей, которые любят спорт, должен защищать хартию и не могу с этим смириться. С другой стороны, у каждого есть права человека. И мы должны также эти права защищать.

– Но в мире много конфликтов, почему только российские спортсмены отстранены?

– Потому что была нарушена олимпийская хартия. Мы должны соблюдать правила, – отметил глава FIG.

– Было два отказа в нейтральном статусе. Можно ли решить эту проблему или вердикт окончательный?

– Мы знаем, что есть голоса, которые вызывают сомнения в критериях. Мы бы хотели услышать эти голоса и вернуться к обсуждению справедливости критериев. Не могу сказать, могут ли измениться критерии. Но мнения [российских спортсменов] должны быть услышаны. Мы начали новый олимпийский цикл и должны провести работу над ошибками после Игр‑2024.

Я бы хотел использовать свои силы, чтобы задуматься снова о роли спорта в мире. Спорт должен объединять, дарить дружбу, он не должен быть инструментом возрастания ненависти. Это то, что необходимо нашему миру, – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
FIG
спортивная гимнастика
Моринари Ватанабе
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