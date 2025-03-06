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Три российских судьи получили нейтральный статус и смогут работать на международных турнирах по спортивной гимнастике

Три российских судьи смогут работать на турнирах FIG по спортивной гимнастике.

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила специалистам нейтральный статус, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Получившие нейтральный статус Вера Киряшова, Елена Редянова и Ирина Савосина теперь имеют право работать судьями на турнирах под эгидой FIG.

Мы рассчитываем, что позднее дадут допуск и другим нашим судьям. В недавних международных судейских семинарах участвовало немало россиян», – сказала Родионенко.

Ранее нейтральный статус получили 12 российских гимнастов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России по спортивной гимнастике
Вера Киряшова
ТАСС
спортивная гимнастика
Валентина Родионенко
FIG
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