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Родионенко об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Видимо, у FIG есть для него основания. Я думаю, что это окончательное решение»

Родионенко высказалась о решении FIG отказать Листуновой в нейтральном статусе.

«Такое решение принято, и оно сейчас не обсуждается. Видимо, у Международной федерации гимнастики (FIG) есть для него основания. Я думаю, что это окончательное решение.

Даже если это решение будет изменено, на что надежды нет, Виктория (Листунова) сейчас не сможет выступать, потому что она получила серьезную травму – отрыв сухожилия. Я думаю, что она не сможет выступать до осени.

Виктории сделали операцию, у нее все в порядке, она восстанавливается и готовится, но на ближайших стартах мы ее не увидим.

Она пропустит Кубок страны, и я очень надеюсь, что она восстановится к чемпионату России, который пройдет осенью», – сказала тренер сборной России Валентина Родионенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
спортивная гимнастика
Виктория Листунова
Валентина Родионенко
Р-Спорт
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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