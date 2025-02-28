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Виктория Листунова пропустит Кубок России в Новосибирске из-за травмы ноги

Гимнастка Виктория Листунова из-за травмы пропустит Кубок России в Новосибирске.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Листунова на прошлой неделе во время одной из тренировок порвала ахилл. Спортсменке безотлагательно сделали операцию, врачи говорят, что все прошло хорошо.

Сейчас Виктория находится на сборе, но на Кубке России ее ждать, конечно, не стоит. Мы все помним, как быстро вернулся в гимнастику перед токийской Олимпиадой после такой же травмы Артур Далалоян, рассчитываем, что возвращение Листуновой также не затянется на длительный срок», – сказала Родионенко.

8 февраля Листунова принимала участие в клубном чемпионате Италии в составе команды Ginnastica Riccione Academy.

«Она выступала там в простуженном состоянии, но отказаться не могла, так как подписала контракт. Вернулась в Россию в разобранном состоянии и потом получила травму на тренировке», – отметила тренер. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Кубок России
спортивная гимнастика
Валентина Родионенко
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
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