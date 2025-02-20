Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»
Родионенко верит, что переговоры Путина и Трампа помогут российскому спорту.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.
«Переговоры [Владимира] Путина с [Дональдом] Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования.
Мы очень верим в лучшее. Надеемся, что скоро вернемся», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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