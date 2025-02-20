  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»
1

Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»

Родионенко верит, что переговоры Путина и Трампа помогут российскому спорту.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине. 

«Переговоры [Владимира] Путина с [Дональдом] Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования.

Мы очень верим в лучшее. Надеемся, что скоро вернемся», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Валентина Родионенко
logoДональд Трамп
Политика
logoВладимир Путин
отстранение и возвращение России
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoсборная России по спортивной гимнастике
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Болгарская чемпионка мира по художественной гимнастике Томова дисквалифицирована за допинг
29 минут назад
Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус
1вчера, 13:28
Художественная гимнастика. Чемпионат России. Борисова выиграла многоборье, Киреева – 2-я, Янус – 3-я
вчера, 13:03
«У фристайлистов пальцы на ногах чернеют от ударов. Что у футболистов тренировки не идут по 10 часов – вообще ничего не значит». Врач Марков сравнил нагрузки в спорте
218 февраля, 12:46
Российские батутисты Диденко, Финченко, Каляндра и Лямина получили нейтральный статус
115 февраля, 12:04
10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова может стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике (Sport Baza)
114 февраля, 11:24
Кудрявцева – Винер: «Вы были, есть и будете олицетворением художественной гимнастике во всем мире! Спасибо за все»
314 февраля, 07:08
Александра Солдатова: «Винер научила меня преодолевать трудности, показала, что наше тело может намного больше, чем нам кажется. Такого тренера больше никогда не будет»
13 февраля, 08:57
Венера Зарипова: «В Израиле художественная гимнастика приобрела большую популярность благодаря Винер»
13 февраля, 08:22
Лала Крамаренко: «Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере»
13 февраля, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13