Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»

Родионенко верит, что переговоры Путина и Трампа помогут российскому спорту.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«Переговоры [Владимира] Путина с [Дональдом] Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования.

Мы очень верим в лучшее. Надеемся, что скоро вернемся», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко .