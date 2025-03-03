Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Говорил украинцам: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять»
Моринари Ватанабе – глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я сегодня приехал на Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. И я им говорил: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять.
Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру, Олимпийские игры могут снизить трения. Вы помните про «дипломатию пинг-понга» в 70-х годах.
Я понимаю на сто, на тысячу процентов, и не только украинцев – я разговаривал с израильтянами, палестинцами. Но мы должны искать решение. Сложно, но нам надо это обсуждать. Я верю в спорт, который несет дружбу и мир. Мы должны вносить вклад в мирный процесс», – сказал Ватанабе.
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