Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Говорил украинцам: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять»

Ватанабе призвал украинцев воздержаться от ненависти к российским гимнастам.

Моринари Ватанабе – глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я сегодня приехал на Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. И я им говорил: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять.

Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру, Олимпийские игры могут снизить трения. Вы помните про «дипломатию пинг-понга» в 70-х годах.

Я понимаю на сто, на тысячу процентов, и не только украинцев – я разговаривал с израильтянами, палестинцами. Но мы должны искать решение. Сложно, но нам надо это обсуждать. Я верю в спорт, который несет дружбу и мир. Мы должны вносить вклад в мирный процесс», – сказал Ватанабе.