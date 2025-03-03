  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Говорил украинцам: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять»
59

Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Говорил украинцам: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять»

Ватанабе призвал украинцев воздержаться от ненависти к российским гимнастам.

Моринари Ватанабе – глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я сегодня приехал на Украину, много раз встречался с украинскими гимнастами. И я им говорил: воздержитесь от ненависти, примите выступление россиян в нейтральном статусе. Но они даже сейчас не могут это принять.

Однако я продолжаю с ними общаться. Спорт может помочь миру, Олимпийские игры могут снизить трения. Вы помните про «дипломатию пинг-понга» в 70-х годах.

Я понимаю на сто, на тысячу процентов, и не только украинцев – я разговаривал с израильтянами, палестинцами. Но мы должны искать решение. Сложно, но нам надо это обсуждать. Я верю в спорт, который несет дружбу и мир. Мы должны вносить вклад в мирный процесс», – сказал Ватанабе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России по спортивной гимнастике
Политика
отстранение и возвращение России
спортивная гимнастика
FIG
logoсборная Украины жен
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Моринари Ватанабе
logoсборная Украины
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами»
20вчера, 14:39
Валентина Родионенко: «Переговоры Путина с Трампом должны помочь восстановить российский спорт в правах и вернуть нас на международные соревнования»
420 февраля, 09:00
Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус
119 февраля, 13:28
Главные новости
«Придерживаюсь метода кнута и пряника». Татьяна Сергаева, сменившая Ирину Винер, рассказала о своем тренерском подходе
447 минут назад
Сергаева о гимнастках: «Проблема продления карьеры актуальна. Если у нас это получится, вы будете наблюдать очень красивых взрослых гимнасток»
сегодня, 08:22
Татьяна Сергаева: «Будем доказывать международному сообществу, что мы все так же сильны. Стараться возвращаться на те же места, что были раньше»
сегодня, 08:13
Кандидат в президенты МОК Ватанабе: «Скоро я отправлюсь в Москву, буду разговаривать с российскими гимнастами»
20вчера, 14:39
Виктория Листунова пропустит Кубок России в Новосибирске из-за травмы ноги
28 февраля, 09:55
Горносько о пропуске Олимпиады-2024: «Мы живы-здоровы и улыбаемся миру, это самое главное. Все, что от меня зависело, я сделала, моя совесть чиста»
26 февраля, 21:21
Зарипова о работе с китайскими гимнастками: «Методы тренировки у них свои, и, когда я с ними столкнулась, меня это убило»
26 февраля, 18:34
Батутистка Лямина о Кубке мира: «Думала, что будет много косых взглядов, но оказалось, что все нормально и очень гостеприимно»
224 февраля, 18:11
«Мне на день рождения так часто не звонили. Не мешайте работать». Нагорный не стал комментировать попадание в санкционный список ЕС
124 февраля, 14:21
Гимнастка Лала Крамаренко выступила на гала-концерте – впервые после операции
23 февраля, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
26 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
422 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13