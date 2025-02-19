Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус
Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус.
Об этом сообщил первый вице-президент организации Василий Титов.
«В силу щепетильности процесса, много чего рассказывать нельзя. Мы подали порядка 100 заявок для получения нейтрального статуса. Ждем ответ, и как только он будет, наши спортсмены смогут выступать на международных турнирах.
Первые результаты мы уже получили – наши батутисты едут на Кубок мира. Надеюсь, такая же судьба будет как в спортивной, так и художественной гимнастике.
В силу санкций мы были долго отстранены от международных турниров по линии Международной федерации гимнастики (FIG), но международная практика все же была. Готовность команд очень высокая», – сказал Титов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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