Федерация гимнастики России подала около 100 заявок на нейтральный статус.

Об этом сообщил первый вице-президент организации Василий Титов.

«В силу щепетильности процесса, много чего рассказывать нельзя. Мы подали порядка 100 заявок для получения нейтрального статуса. Ждем ответ, и как только он будет, наши спортсмены смогут выступать на международных турнирах.

Первые результаты мы уже получили – наши батутисты едут на Кубок мира. Надеюсь, такая же судьба будет как в спортивной, так и художественной гимнастике.

В силу санкций мы были долго отстранены от международных турниров по линии Международной федерации гимнастики (FIG), но международная практика все же была. Готовность команд очень высокая», – сказал Титов.