Лала Крамаренко: «Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере»
Гимнастка Лала Крамаренко не исключила, что может завершить спортивную карьеру.
В конце июля 20-летняя чемпионка Европы, России и Игр БРИКС по художественной гимнастике перенесла операцию на колене.
«Сейчас я восстанавливаюсь. Будем смотреть на прогресс, как я восстановлюсь.
Если восстановлюсь, буду выступать, если не получится, то продолжу в другой сфере», – сказала Крамаренко.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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