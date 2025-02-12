Крамаренко – Винер: «Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта»

Гимнастка Крамаренко поблагодарила Винер, ушедшую с поста главного тренера.

Сегодня Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Дорогая и любимая Ирина Александровна, хочу выразить вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм! Ваши советы и наставления помогли мне достичь высоких результатов! Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта!

Помню, как на наших первых тренировках вы всегда находили время, чтобы поддержать нас даже в самых трудных моментах! Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений.

Вы для меня огромный ориентир во всех смыслах жизни и прекрасный пример! Я горжусь, что именно вы мой тренер! Вы такая одна и неповторимая! Все ваши постановки для меня самые ценные и любимые! Надеюсь, что ваши будущие ученики также будут вдохновляться вашим талантом и преданностью искусству художественной гимнастики.

Каждое ваше слово и жест были наполнены любовью и заботой, и это никогда не останется незамеченным. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в прекрасном продолжении деятельности! Спасибо вам за все! Горжусь! Люблю!

С уважением и благодарностью, ваша Лала ♥️», – написала чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

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