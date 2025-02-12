  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Крамаренко – Винер: «Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта»
0

Крамаренко – Винер: «Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта»

Гимнастка Крамаренко поблагодарила Винер, ушедшую с поста главного тренера.

Сегодня Ирина Винер объявила, что покидает пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она занимала эту должность с 2001 года.

«Дорогая и любимая Ирина Александровна, хочу выразить вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм! Ваши советы и наставления помогли мне достичь высоких результатов! Благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта!

Помню, как на наших первых тренировках вы всегда находили время, чтобы поддержать нас даже в самых трудных моментах! Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений.

Вы для меня огромный ориентир во всех смыслах жизни и прекрасный пример! Я горжусь, что именно вы мой тренер! Вы такая одна и неповторимая! Все ваши постановки для меня самые ценные и любимые! Надеюсь, что ваши будущие ученики также будут вдохновляться вашим талантом и преданностью искусству художественной гимнастики.

Каждое ваше слово и жест были наполнены любовью и заботой, и это никогда не останется незамеченным. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в прекрасном продолжении деятельности! Спасибо вам за все! Горжусь! Люблю!

С уважением и благодарностью, ваша Лала ♥️», – написала чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко.

Ирина Винер уходит из гимнастики: от гегемонии России до поражения в Токио и фразы про «бомжей»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Лалы Крамаренко
художественная гимнастика
logoИрина Винер
Лала Крамаренко
logoсборная России (художественная гимнастика)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Вайцеховская о травме Крамаренко: «То, что прокатывает на детских телах, способно привести к необратимым последствиям во взрослом возрасте»
128 января, 18:16
Винер о ситуации с Крамаренко: «Травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. Моя резкость – это все-таки эмоции»
2628 января, 15:05
У гимнастки Крамаренко были повреждены два рога мениска и на обоих проводилась операция (Sport Baza)
2428 января, 08:02
Рекомендуем
Главные новости
Аверины – Винер: «Вы настоящая легенда, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от Бога»
42 минуты назад
Елена Вайцеховская: «Даже странно, что Винер не ушла после Токио. Было совершенно очевидно, что мировая гимнастика ее как бы отторгает»
14сегодня, 13:26
Алина Кабаева: «Уход Винер – это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости»
41сегодня, 13:13
Дегтяреву в ближайшее время представят кандидатуру главного тренера сборной России по художественной гимнастике на замену Винер
7сегодня, 12:08
Центр спортивной подготовки сборных команд России удовлетворил заявление Винер об уходе с поста главного тренера
2сегодня, 07:59
Олег Белозеров: «Под руководством Винер наша сборная стала признанным лидером мирового спорта. Ее огромный опыт будет востребован тренерским сообществом»
1сегодня, 07:30
Михаил Дегтярев: «Выражаем Винер глубокую благодарность за работу. Покинуть пост главного тренера – это ее решение, которое мы уважаем»
56сегодня, 07:23
Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике после 24 лет работы
94сегодня, 07:10
Лалу Крамаренко не включили в новый пул допинг-тестирования РУСАДА
вчера, 07:37
Дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала арбитра Трикомити из-за подтасовки результатов ЧЕ-2024 в пользу кипрской гимнастки Туголуковой
18 февраля, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Родионенко о завершении карьеры Ильянковой: «Этой гимнастке удалось полностью себя реализовать»
16 января, 11:30
Лала Крамаренко: «Фигурное катание очень схоже с художественной гимнастикой, такое же женственное и красивое. Очень нравятся Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева»
810 октября 2024, 07:00
Ирина Винер: «Решения по составу на Игры БРИКС еще нет. Впереди еще одно соревнование – имени Евгении Канаевой»
331 мая 2024, 17:20
Татарева о недопуске гимнасток: «В нашем виде спорта ничего не сократилось, даже приходит еще больше девочек»
6 мая 2024, 10:30
Гимнастка Арина Аверина: «Акинфеев достоин уважения. Просто герой, что до сих пор находится в спорте и защищает ворота ЦСКА»
525 апреля 2024, 19:20
Гимнастка Лала Крамаренко рассталась с фигуристом Федором Варламовым
2415 апреля 2024, 20:58Фото
Ангелина Мельникова: «Когда я впервые увидела решение по делу Валиевой, у меня самой внутри спортивной мирок разрушился»
1330 января 2024, 15:56
Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»
225 ноября 2023, 09:15
Немецкая гимнастка Литке умерла в возрасте 16 лет
322 ноября 2023, 13:59
Состоялся конкурс «Самая спортивная девушка России», в финал вышла многодетная мама
15 ноября 2023, 07:13
Рекомендуем