Михаил Дегтярев: «Выражаем Винер глубокую благодарность за работу. Покинуть пост главного тренера – это ее решение, которое мы уважаем»
Михаил Дегтярев выразил Ирине Винер благодарность за многолетнюю работу.
Сегодня стало известно, что Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она была главным тренером с 2001 года.
Дегтярев отметил, что Винер буквально создавала «школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир», и под ее руководством российская команда завоевала «бесчисленное количество титулов».
«Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем», – сказал министр спорта России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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