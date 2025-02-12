Михаил Дегтярев: «Выражаем Винер глубокую благодарность за работу. Покинуть пост главного тренера – это ее решение, которое мы уважаем»

Михаил Дегтярев выразил Ирине Винер благодарность за многолетнюю работу.

Сегодня стало известно, что Винер уходит с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она была главным тренером с 2001 года.

Дегтярев отметил, что Винер буквально создавала «школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир», и под ее руководством российская команда завоевала «бесчисленное количество титулов».

«Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост – это ее решение, которое мы уважаем», – сказал министр спорта России.