Крамаренко о травме: «Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать»
Гимнастка Лала Крамаренко надеется вернуться к соревнованиям после травмы.
В конце июля 20-летняя чемпионка Европы, России и Игр БРИКС по художественной гимнастике перенесла операцию на колене.
«Пока восстанавливаюсь, не могу сказать, что все хорошо сейчас. Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать. 23 числа [февраля] у нас будет концерт. Планирую на нем выступать», – рассказала Крамаренко.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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