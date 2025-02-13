Крамаренко о травме: «Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать»

Гимнастка Лала Крамаренко надеется вернуться к соревнованиям после травмы.

В конце июля 20-летняя чемпионка Европы, России и Игр БРИКС по художественной гимнастике перенесла операцию на колене.

«Пока восстанавливаюсь, не могу сказать, что все хорошо сейчас. Операция была довольно непростая, но надеюсь, что все будет хорошо и начну выступать. 23 числа [февраля] у нас будет концерт. Планирую на нем выступать», – рассказала Крамаренко .

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