Шкатова о серебре Олимпиады-2020 в групповых упражнениях: «Когда Дину Аверину поставили на второе место, уже стало понятно, что к нам будет отношение не лучше»

Гимнастка Шкатова рассказала, как восприняла поражение на Олимпиаде в Токио.

Ангелина Шкатова – серебряный призер Игр-2020 в групповых упражнениях.

– Вспомните, как отреагировали на итоговый результат вашего выступления? И следили ли за драмой сестер Авериных?

– Было тяжело. Но за сутки до нас выступали Дина и Арина Аверины. Когда Дину поставили на второе место, уже стало понятно, что к нам будет отношение не лучше. Если к личным видам так относятся, то групповые вообще могут убрать с пьедестала, если допустим ошибку. Морально мы были готовы к не золотой медали, но надеяться и верить продолжали.

Мы очень хорошо были готовы к Олимпиаде, во время подготовки поставили рекорд и тренировались 16 часов. В первом виде финала в упражнении с пятью мячами нам поставили оценку на один балл и три десятых ниже, чем у команды из Болгарии, хотя выступили мы идеально. В тот момент нам сразу дали понять, что золота не видать. Даже если бы мы что-то где-то недоделали и допустили потерю, мы бы все равно должны были получать балл выше, потому что сложность нашего упражнения больше. Но бог им судья, уже ничего не вернуть.

На второй вид после таких баллов было очень сложно собраться. Но опять-таки спасибо тренерам и Ирине Александровне, что не дали опустить руки и расслабиться. Мы вышли на второй вид и снова честно и безошибочно сделали свое дело.

– Какие были первые эмоции после объявления результатов?

– Когда на экране мы увидели второе место, то я не сдержала эмоции и сразу заплакала. Но потом пришла в себя, потому что жизнь на этом не заканчивается. Мы сделали свое дело честно, а дальше решение уже было не за нами.

– Какие были первые слова Винер?

– В Олимпийской деревне нам позвонила Ирина Александровна и сказала, что мы молодцы, сделали все, что могли. Дала понять, что от нас в этой ситуации ничего не зависело, мы сделали все, что могли. Главное, что не подвели свою страну, Ирину Александровну, всех специалистов сборной и болельщиков, которые переживали за нас.

– А между собой с девочками как обсуждали сложившуюся ситуацию? Вместе плакали?

– Не было такого. Поплакали все в первые две минуты, а потом мы понимали, что уже ничего не изменится от наших слез. Мы сделали все возможное, а второе место нам дали другие люди, это будет на их совести. Мы поговорили, а вечером поехали на закрытие Олимпиады вместе с Диной и Ариной. У всех уже было нормальное настроение.

Серебряная медаль – это тоже медаль, не каждому дано поехать на Олимпиаду и завоевать такую награду. Это сумасшедший труд и везение. Медаль у меня есть, и я ей горжусь, – сказала Шкатова.