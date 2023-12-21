Сестры Аверины: «Мы уже ездили на ЧМ и Олимпиаду под нейтральным статусом, еще раз так выступать не очень хочется. Поддерживаем Винер»

Сестры Аверины поддержали позицию Ирины Винер о допуске к Олимпиаде-2024.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить в Париже в нейтральном статусе – индивидуально и при соблюдении строгих критериев.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер назвала позором возможную поездку на Олимпиаду без флага и гимна.

«Мы знали позицию Ирины Александровны [Винер] по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились.

Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», – цитирует совместный ответ гимнасток Дины и Арины Авериных Sport24.

Дина Аверина – серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира. Арина – пятикратный победитель ЧМ.

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