Ирина Винер: «Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Дину Аверину после истории на Олимпиаде»

Ирина Винер заявила, что ее дисквалифицировали на семь лет.

В марте сообщалось об отстранении Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях Международной федерации гимнастики (FIG) в любой форме.

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020, где Дина Аверина стала второй, а также с недопуском россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике.

«Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить после истории на Олимпиаде в .

То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними?

Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я – тем более» – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Ирину Винер отстранили. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»