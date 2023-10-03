Ирина Винер: «Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Дину Аверину после истории на Олимпиаде»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Гимнастика

Ирина Винер заявила, что ее дисквалифицировали на семь лет.

В марте сообщалось об отстранении Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях Международной федерации гимнастики (FIG) в любой форме. 

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после Олимпиады-2020, где Дина Аверина стала второй, а также с недопуском россиянки Натальи Кузьминой к выборам в технический комитет FIG по художественной гимнастике. 

«Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Аверину после истории на Олимпиаде в Токио.

То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними?

Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я – тем более» – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики. 

Ирину Винер отстранили. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

7 комментариев

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Вечно в бане
Скорее не матку, а «мамку», если вы понимаете, о чем я.
+21
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+21
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Patriot
Ответ Вечно в бане
Скорее не матку, а «мамку», если вы понимаете, о чем я.
Конечно "мамка".. А ещё и официальный поставщик Двора Его Императорского Величества! (если вы понимаете о чем я?)..
+14
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+14
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Retard2018
А должны были за организацию эскорт услуг
+13
0
+13
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elan_
Винер в истерике - выбросили из бизнеса на 7 лет, а у нее планы были, у нее конвеер налаженый, причем не толко из царевн...
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al
а Кабаева с Чащиной уже забылись?..
+1
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Кот под ногами майора
Семь лет? Она с планеты Миллер что ли?
+1
-1
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михаил почта
на базаре самое место...
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