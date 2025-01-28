Отец Крамаренко об операции: «Была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления»

У отца Лалы Крамаренко нет претензий к врачу, который оперировал гимнастку.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска. Операция прошла в июле.

Отец спортсменки – тренер вратарей футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Крамаренко.

«Травма была очень непростой, острую боль в колене Лала начала ощущать весной прошлого года, возможно, даже раньше. На Играх БРИКС она победила на морально-волевых, выступая через боль.

Что касается самой операции, то решение о ее проведении в Москве на правах отца принимал я. Даже ведущие немецкие специалисты, к которым мы обращались, в контексте профессионального спорта посчитали травму очень непростой – давали только 50-процентную вероятность того, что Лала будет выступать на том же уровне.

Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций, он оперировал моего племянника. Думаю, Ирина Александровна так сказала в сердцах, из-за большой любви к Лале, потому что эту историю она переживает не меньше, чем наша семья.

В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления.

А что касается вопроса претензий или компенсаций, то это не в моих правилах – я этого делать в любом случае не собирался и не собираюсь», – сказал Дмитрий Крамаренко.

«Стратегия врача заключалась в сохранении коленного сустава, чтобы она смогла продолжить карьеру. Сейчас она без проблем ходит, плавает, дает мастер-классы, но нагрузки на ногу ограничены – в этом плане все нормально.

Ее проконсультировали врачи в Израиле, где она проходила реабилитацию, мы решили дать колену полный покой на месяц-два, чтобы оно успокоилось. И уже потом будет полная ясность, тогда можно будет точно говорить, сможет ли Лала продолжать карьеру на высоком уровне», – добавил Крамаренко.

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после