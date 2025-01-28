Хирург Архипов: «Сложно предположить, что спортсменку такого масштаба, как Крамаренко, мог оперировать совсем неопытный хирург»

Хирург выразил сомнение, что Лалу Крамаренко оперировал неопытный специалист.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что чемпионке Европы Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска во время операции.

«Когда я слышу от сторонних людей, что пациенту что-то не то или не там отрезали, это всегда вызывает некую настороженность. Мне, например, сложно предположить, что спортсменку такого масштаба, как Лала Крамаренко, мог оперировать совсем неопытный хирург.

Для опытного специалиста увидеть разницу между поврежденной частью мениска и здоровой тканью не составляет никакого труда. Тем более что артроскопия на коленном суставе позволяет врачу подвести инструмент к любой части мениска, как следует все рассмотреть.

Второй вопрос: на основании чего был сделан вывод, что операция проведена некорректно? Это не всегда можно увидеть даже при МРТ, требуется артроскопическое исследование. Если же все действительно произошло так, как об этом сказала тренер, возникают очень большие вопросы к клинике», – заявил хирург-ортопед Сергей Архипов.

Нашей лучшей гимнастке удалили здоровый рог мениска. Мы поговорили с экспертом, который видел снимки до и после