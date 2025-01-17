Родионенко о заявках на нейтральный статус: «Мы подали один большой список. Сейчас ждем ответа»
Валентина Родионенко высказалась о заявках гимнастов на нейтральный статус.
«Мы подали один большой список. Все заявки подаются через федерацию, то есть никто самостоятельно сделать этого не сможет.
Сейчас мы ждем ответа, пока его нет», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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