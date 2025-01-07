Валентина Родионенко: «Большинство судей – из Европы, и мы заранее готовим себя к тому, что судить наших спортсменов будут очень жестко»
Валентина Родионенко считает, что российских гимнастов могут судить предвзято.
В декабре в Федерации гимнастики России сообщали, что спортсмены начнут получать нейтральные статусы для участия в соревнованиях.
«Совсем скоро начнутся этапы Кубка мира. Что касается нашего участия в этих турнирах, то пока тишина, ждем решения Международной федерации гимнастики (FIG). Но когда наших спортсменов все-таки допустят, то надо обязательно держать в голове, что в том же плавании судьбу медалей решают секундомеры, а в гимнастике – судьи, которые порой работают весьма необъективно.
Большинство судей – из Европы, и мы заранее готовим себя к тому, что судить наших спортсменов будут очень жестко. Придется непросто, но мы все равно будем бороться», – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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