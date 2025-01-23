Российский тренер Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками

Заслуженный тренер России Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Амина Зарипова работает со сборной Китая с конца прошлого года. Она тренирует спортсменок, выступающих с индивидуальными программами», – сказала Винер.

Среди учениц Зариповой – Маргарита Мамун, Яна Луконина, Дарья Трубникова, Мария Сергеева, Диана Симошина и другие гимнастки.