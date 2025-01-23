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Российский тренер Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками

Заслуженный тренер России Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками.

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Амина Зарипова работает со сборной Китая с конца прошлого года. Она тренирует спортсменок, выступающих с индивидуальными программами», – сказала Винер. 

Среди учениц Зариповой – Маргарита Мамун, Яна Луконина, Дарья Трубникова, Мария Сергеева, Диана Симошина и другие гимнастки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
сборная Китая (художественная гимнастика)
Амина Зарипова
logoИрина Винер
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