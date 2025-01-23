Российский тренер Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками
Заслуженный тренер России Амина Зарипова начала работать с китайскими гимнастками.
Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
«Амина Зарипова работает со сборной Китая с конца прошлого года. Она тренирует спортсменок, выступающих с индивидуальными программами», – сказала Винер.
Среди учениц Зариповой – Маргарита Мамун, Яна Луконина, Дарья Трубникова, Мария Сергеева, Диана Симошина и другие гимнастки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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