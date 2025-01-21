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Фонд гимнастической этики взял под контроль дело о жестоком обращении с гимнасткой во Владимире

GEF взял под контроль дело о жестоком обращении с юной гимнасткой во Владимире.

Фонд гимнастической этики (GEF) Международной федерации гимнастики (FIG) намерен внимательно следить за делом о жестоком обращении с восьмилетней спортсменкой со стороны тренера во Владимире.

Ранее воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила родителям о физическом и психологическом насилии со стороны тренера Анастасии Савватеевой‑Субботиной.

Адвокат Владислав Луньков опубликовал в VK ролик, где представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на девочку, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения. В отношении тренера возбудили уголовное дело.

«Фонд гимнастической этики осведомлен о проблеме, связанной со спортивной школой города Владимира. GEF находится в контакте с Федерацией гимнастики России и внимательно следит за этим вопросом в соответствии со своей миссией и правилами FIG», – сообщили в пресс-службе GEF.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Анастасия Савватеева-Субботина
художественная гимнастика
FIG
происшествия
GEF
Федерация гимнастики России
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