Фонд гимнастической этики взял под контроль дело о жестоком обращении с гимнасткой во Владимире
Фонд гимнастической этики (GEF) Международной федерации гимнастики (FIG) намерен внимательно следить за делом о жестоком обращении с восьмилетней спортсменкой со стороны тренера во Владимире.
Ранее воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила родителям о физическом и психологическом насилии со стороны тренера Анастасии Савватеевой‑Субботиной.
Адвокат Владислав Луньков опубликовал в VK ролик, где представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на девочку, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения. В отношении тренера возбудили уголовное дело.
«Фонд гимнастической этики осведомлен о проблеме, связанной со спортивной школой города Владимира. GEF находится в контакте с Федерацией гимнастики России и внимательно следит за этим вопросом в соответствии со своей миссией и правилами FIG», – сообщили в пресс-службе GEF.
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