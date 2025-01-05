Федерация гимнастики России: «Осуждаем инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе во Владимире. Проводится внутреннее разбирательство»
Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети ролик, в котором мать одной из воспитанниц владимирской СШОР №5 сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, девочка призналась, что ее бьет тренер.
В ролике была представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с гимнастками.
«Федерация гимнастики России осуждает инцидент, произошедший на тренировке в спортшколе № 5 г. Владимир, ФГР считает подобное поведение абсолютно недопустимым.
В настоящее время проводится внутреннее разбирательство во взаимодействии с региональной федерацией художественной гимнастики и школой.
В ФГР готовы оказывать все необходимое содействие следственным органам и другим инстанциям в установлении деталей случившегося. Федерация держит этот вопрос под строгим контролем и примет все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», – заявили в федерации.
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