Василий Титов: «Международная федерация гимнастики изучает наши заявки на нейтральный статус. К середине февраля ждем первых результатов»

Титов заявил, что ожидает ответ по заявкам на нейтральный статус к середине февраля.

«Сейчас Международная федерация гимнастики изучает материалы, наши заявки, которые присланы. Ничего нового сейчас пока.

Рассматривают около двух месяцев. Я думаю, что, может быть, получится чуть быстрее.

К середине февраля ждем первых результатов», — сказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.