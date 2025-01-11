Василий Титов: «Международная федерация гимнастики изучает наши заявки на нейтральный статус. К середине февраля ждем первых результатов»
Титов заявил, что ожидает ответ по заявкам на нейтральный статус к середине февраля.
«Сейчас Международная федерация гимнастики изучает материалы, наши заявки, которые присланы. Ничего нового сейчас пока.
Рассматривают около двух месяцев. Я думаю, что, может быть, получится чуть быстрее.
К середине февраля ждем первых результатов», — сказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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