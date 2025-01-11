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Василий Титов: «Международная федерация гимнастики изучает наши заявки на нейтральный статус. К середине февраля ждем первых результатов»

Титов заявил, что ожидает ответ по заявкам на нейтральный статус к середине февраля.

«Сейчас Международная федерация гимнастики изучает материалы, наши заявки, которые присланы. Ничего нового сейчас пока.

Рассматривают около двух месяцев. Я думаю, что, может быть, получится чуть быстрее.

К середине февраля ждем первых результатов», — сказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Федерация гимнастики России
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Василий Титов
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спортивная гимнастика
FIG
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
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