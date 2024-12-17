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Российский гимнаст о нейтральном статусе: «Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось»

В анкете на получение нейтрального статуса не требовалось осуждать политику страны.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на спортсмена сборной России по спортивной гимнастике. 

16 декабря на сборе на базе «Озеро Круглое» российской команде было предложено заполнить анкеты для подачи заявки на нейтральный статус в Международную федерацию гимнастики (FIG).

«Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось. Там не было никакого требования отказаться от России», — рассказал один из спортсменов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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