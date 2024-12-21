Титов о нейтральных статусах для российских гимнастов: «Передадим все заявки до конца года. У FIG есть два месяца на рассмотрение»
Заявки на получение нейтрального статуса для российских спортсменов будут переданы в Международную федерацию гимнастики (FIG) до конца декабря.
Об этом сообщил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.
– В понедельник вы говорили, что начали передавать заявки на нейтральный статус в FIG. Сейчас процесс завершен?
– Частично. Какие‑то заявки передали, какие‑то — еще нет. Передадим все заявки до конца года.
– Какая‑то обратная связь от международной федерации была?
– У них есть два месяца на рассмотрение. Что касается реакции FIG на возвращение российских спортсменов, она была совершенно нормальной. Никакой особенной реакции не было, — сказал Титов.
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