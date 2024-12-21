Титов о нейтральных статусах для российских гимнастов: «Передадим все заявки до конца года. У FIG есть два месяца на рассмотрение»

Заявки на получение нейтрального статуса для российских спортсменов будут переданы в Международную федерацию гимнастики (FIG) до конца декабря.

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

– В понедельник вы говорили, что начали передавать заявки на нейтральный статус в FIG. Сейчас процесс завершен?

– Частично. Какие‑то заявки передали, какие‑то — еще нет. Передадим все заявки до конца года.

– Какая‑то обратная связь от международной федерации была?

– У них есть два месяца на рассмотрение. Что касается реакции FIG на возвращение российских спортсменов, она была совершенно нормальной. Никакой особенной реакции не было, — сказал Титов.

Валентина Родионенко: «Заявили достаточно большое количество спортсменов на нейтральный статус, ждем ответа от международной федерации»