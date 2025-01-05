Титов о ситуации с жестоким обращением с гимнастками: «Нужно разобраться со школой, которая держала на контракте тренера, и с федерацией»

Василий Титов высказался о ситуации с жестоким обращением с гимнастками.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети ролик, в котором мать одной из воспитанниц владимирской СШОР №5 сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, девочка призналась, что ее бьет тренер.

В ролике была представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с гимнастками.

«Для начала надо все проверить, разобраться. Это первое. Второе – ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека.

Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере. Во всем надо разобраться», – заявил первый вице-президент Федерации гимнастики России.