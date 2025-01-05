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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с гимнастками во Владимире

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о жестоком обращении с гимнастками.

Ранее адвокат Владислав Луньков опубликовал в соцсети ролик, в котором мать одной из воспитанниц владимирской СШОР №5 сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, девочка призналась, что ее бьет тренер.

В ролике Лунькова была представлена аудиозапись, на которой тренер кричит на воспитанницу, унижает и оскорбляет ее, используя нецензурные выражения. 

«Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении воспитанников спортивной школы во Владимирской области.

В средствах массовой информации опубликовано обращение жительницы города Владимира, в котором она сообщает, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие, в том числе используя для этого спортивный инвентарь.

По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», – сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: СК РФ
художественная гимнастика
происшествия
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