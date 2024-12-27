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  • Ирина Винер: «Деньги – как воздух. Если у кого-то большие легкие, нужно больше воздуха. Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой»
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Ирина Винер: «Деньги – как воздух. Если у кого-то большие легкие, нужно больше воздуха. Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой»

Ирина Винер заявила, что ей не стыдно быть попрошайкой.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике ответила, в частности, на вопросы о своем отношении к деньгам.

– Вы уже давно состоятельный человек. Что для вас значат деньги в жизни?

– Деньги – как воздух. Если у кого-то очень большие легкие, нужно больше воздуха. Мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить и помогать. Помогать всем, кому это возможно и нужно.

– Вы когда-нибудь выстраивали работу менеджерскую, с судьями, с бизнесом? Я проследил за вашими соревнованиями: вот часто спортивные соревнования проходят с маленьким количеством спонсоров незначительных – у вас всегда шоу, ФосАгро, еще кто-то, еще кто-то. То есть вы уже тогда это выстраивали как модель прибыльную?

– Мне даже говорил мой близкий человек: «Ты попрошайка». Я говорю: «Да, я попрошайка». Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой. Я прошу, чтобы помогали. Потому что я знаю, что эти люди сегодня помогут, а завтра к ним вернется сторицей, – сказала Винер на ютуб-канале «Респиратор Бабушкина».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «Респиратор Бабушкина»
logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
logoИрина Винер
деньги
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