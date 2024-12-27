Винер о нейтральном статусе: «Для меня это очень тяжелая ноша. Но в Минспорте нас призывают не вступать в конфронтацию»
Ирина Винер назвала тяжелой ношей нейтральные статусы российских спортсменов.
«Ну, конечно, я не отношусь к этому (к нейтральным статусам – Спортс’’) с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша, потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самой популярной песней у нас на соревнованиях последние 20 лет был гимн России. У нас всегда поднимались флаги – в основном [за] первое-второе место. Поднимались российские флаги.
И сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но как призывают сейчас нас и в министерстве спорта, что мы не должны как бы в конфронтацию вступать и можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал «Респиратор Бабушкина»
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