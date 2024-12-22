Ирина Винер: «В фигурном катании допустили лишь по одному спортсмену в каждой дисциплине. Вторые и третьи номера ничуть не хуже первых»
Ирина Винер оценила выступления российских спортсменов в нейтральном статусе.
«У нас уже выступали с нейтральным статусом теннисисты, батутисты, представители других видов спорта. В этом году его получило больше спортсменов – вот и все. Так или иначе, все ограничено по-прежнему. В том же фигурном катании допустили лишь по одному спортсмену в каждой дисциплине.
Между тем, Татьяна Анатольевна Тарасова говорит о том, какая сильная у нас команда. Вторые и третьи номера ничуть не хуже первых. Вот лучше у них и спросить, а я лишь говорю то, что слышу и читаю об этом», – сказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Винер.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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