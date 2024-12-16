Гимнастки Мельникова и Листунова намерены выступать в нейтральном статусе.

Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ангелина Мельникова и Виктория Листунова – олимпийские чемпионки Токио-2020 в команде.

«Листунова и Мельникова приняли решение выступать в нейтральном статусе, возвращение другой олимпийской чемпионки Владиславы Уразовой в гимнастику после тяжелой травмы находится под большим вопросом.

Что касается Никиты Нагорного, Артура Далалояна и Давида Белявского, то они не пока не извещали тренеров о желании выступать нейтралами», – сказала Родионенко.