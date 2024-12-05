Призер Олимпиады-2024 Давтян выступит в гимнастической Премьер-лиге в России

Серебряный призер Олимпиады-2024 армянин Артур Давтян выступит в финале гимнастической Премьер-лиги, который пройдет 8 декабря в Москве.

Об этом сообщил организатор соревнований, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный .

«У нас на турнире планировали выступать порядка восьми гимнастов из других стран. На данный момент подтвердили свое участие лидер сборной Турции Ахмет Кадер, выступавший на Играх в Париже, и Артур Давтян из Армении, который является серебряным призером последней Олимпиады в опорном прыжке.

Есть ребята из Беларуси, Кубы и Казахстана, которые еще не подтвердили свое участие в турнире по транспортным или визовым причинам. Мы ждем от них ответа, чтобы организовать их логистику», – рассказал Нагорный.

Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?