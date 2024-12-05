Призер Олимпиады-2024 Давтян выступит в гимнастической Премьер-лиге в России
Серебряный призер Олимпиады-2024 армянин Артур Давтян выступит в финале гимнастической Премьер-лиги, который пройдет 8 декабря в Москве.
Об этом сообщил организатор соревнований, вице-президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный.
«У нас на турнире планировали выступать порядка восьми гимнастов из других стран. На данный момент подтвердили свое участие лидер сборной Турции Ахмет Кадер, выступавший на Играх в Париже, и Артур Давтян из Армении, который является серебряным призером последней Олимпиады в опорном прыжке.
Есть ребята из Беларуси, Кубы и Казахстана, которые еще не подтвердили свое участие в турнире по транспортным или визовым причинам. Мы ждем от них ответа, чтобы организовать их логистику», – рассказал Нагорный.
Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?
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