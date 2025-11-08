Тренер сборной России о бронзе батутистов на ЧМ: «Ситуация из ряда вон выходящая, такой состав команды собрался спонтанно»

Тренер сборной России по прыжкам на батуте высказался о бронзе ЧМ-2025.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков высказался о выступлении российских батутистов на чемпионате мира в Памплоне.

Россияне Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Кирилл Пантелеев (Дмитрий Нартов – запасной) стали третьими в командных соревнованиях на двойном минитрампе.

«Ситуация из ряда вон выходящая, такой состав команды собрался спонтанно. Когда выезжали с ребятами из Новогорска предполагали, что придется заменять ребят, которым не дали визу. Если честно, был настроен к такому решению скептически, но мы ничего не теряли.

Эта медаль заслужена титаническим трудом двух Михаилов, они в который раз проявили свой чемпионский характер, батутистам Дмитрию и Кириллу нужно было просто сделать свое и встать в «доскок», — приводит слова Рыжкова «Матч ТВ».

«Любое попадание в командный финал в этих дисциплинах – это героический поступок. Я уже говорил до этого, что у нас просто отрезали лидеров, напомню, что в женском минитрампе у нас из четырех представителей одна девочка, в мужском – из четырех сильнейших парней в мире, которые могли претендовать не просто на попадание в тройку, а на первое-второе место, подрезали двух.

Ребята были привлечены из основного состава в индивидуальных прыжках, они смогли перестроиться, потому что там другая специфика работы, грамотно был расставлен порядок выступления. Видим итог, что ребята смогли завоевать медаль, она очень ценна, тем более в свете происходящих событий. Все-таки это первый чемпионат с 2021 года», – цитирует Рыжкова ТАСС.