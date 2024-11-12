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Нагорный об участии в гимнастической Премьер-лиге: «Почему нет? Подумаю над этим»

Никита Нагорный допустил свое участие в гимнастической Премьер-лиге в будущем.

Нагорному 27 лет, он олимпийский чемпион, после завершения карьеры стал вице-президентом Федерации гимнастики России (ФГР). В октябре объявил о запуске новой Премьер-лиги.

– Проект зрел в мыслях давно, были очень большие опасения, успеем ли – положение дорабатывалось за очень короткий срок. Да, очень сложно выстроить целую сетку, привлечь спонсоров, найти финансирование, организовать соревнования в разных городах. Но мы не могли больше ждать, уже столько переносили это мероприятие, что решили идти ва-банк.

У нас небольшая команда, 3-4 человека, конечно, еще нужно работать над информированием зрителей, в том числе в регионах. Но мы, к примеру, организовали пресс-конференцию, сняли ее с 10 камер, смонтировали за два дня, устроили презентацию команд. Главный акцент у нас идет на финал, который пройдет 8 декабря в академии спорта «Динамо». Планируется эпичное противостояние четырех лучших команд в матче за золото и за третье место.

По сути, все те, кто следит за нами и пришел посмотреть первый тур вживую, наблюдают в режиме реального времени, как мы создаем новую историю развития спортивной гимнастики внутри страны. Но я хочу подчеркнуть: сборная России в приоритете, этот проект для ребят, которые закончили карьеру или не попали в сборную.

– То есть вы можете на помост вернуться в рамках Премьер-лиги?

– Конечно, почему нет? Просто сейчас физически сложновато со временем, я ведь организатор. Лет через десять, ха-ха. Но если серьезно, подумаю над этим, – ответил Нагорный.

Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
спортивная гимнастика
logoсборная России по спортивной гимнастике
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logoСпорт-Экспресс
Премьер-лига по гимнастике
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