Симона Байлс: «Я делала три пластических операции. Две из них вы никогда не сможете назвать»
Симона Байлс заявила, что делала три пластических операции.
Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс рассказала, что делала пластические операции.
Американка опубликовала видео в тиктоке, предложив подписчикам угадать, о каком именно хирургическом вмешательстве идет речь.
«Я делала три пластических операции. И две из них вы никогда не сможете назвать», – сказала Байлс.
Отвечая на комментарий одного из зрителей, Байлс подтвердила, что сделала нижнюю блефаропластику, так как ей не нравились мешки под глазами, а также коррекцию мочки уха.
Скриншоты: видео из тиктока Симоны Байлс.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Симоны Байлс
