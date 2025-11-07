🥉 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали бронзу в командных соревнованиях на двойном минитрампе

  • Спортс
Российские батутисты завоевали бронзу чемпионата мира в двойном минитрампе.

Россияне Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Кирилл Пантелеев (запасным был Дмитрий Нартов) стали третьими в командных соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Памплоне.

Прыжки на батуте

Чемпионат мира

Памплона, Испания

Мужчины

Двойной минитрамп, командные соревнования

1. США – 23 очка

2. Австралия – 18

3. Россия (Михаил Юрьев, Михаил Заломин, Кирилл Пантелеев) – 16

