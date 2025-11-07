🥉 Чемпионат мира по прыжкам на батуте. Россияне завоевали бронзу в командных соревнованиях на двойном минитрампе
Российские батутисты завоевали бронзу чемпионата мира в двойном минитрампе.
Россияне Михаил Юрьев, Михаил Заломин и Кирилл Пантелеев (запасным был Дмитрий Нартов) стали третьими в командных соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Памплоне.
Прыжки на батуте
Чемпионат мира
Памплона, Испания
Мужчины
Двойной минитрамп, командные соревнования
1. США – 23 очка
2. Австралия – 18
3. Россия (Михаил Юрьев, Михаил Заломин, Кирилл Пантелеев) – 16
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
