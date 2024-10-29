Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?

Олимпийский чемпион Никита Нагорный объявил о запуске гимнастической Премьер-лиги.

Это принципиально новый проект: соревноваться будут 6 команд, причем топ-гимнасты сборной туда не попадут. Первые поединки состоятся очень скоро, а финал – в начале декабря в Москве.

А что известно про новую лигу?

● В деле 6 команд (из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Владимира, Казани и Пензы) в формате поединков на вылет. Будут баттлы между топ-спортсменами из каждой команды и принципиально другая (и более понятная для зрителей) система оценок.

Точные даты поединков и жеребьевки неизвестны, но финал между двумя лучшими командами состоится 8 декабря в Москве.

● На комплектование – серьезные ограничения. Допускаются гимнасты не младше 2008 года рождения и не входящие сейчас в основной состав сборной России. У каждой команды есть один слот для легионера, но даже туда можно заявить только резервиста сборной (основного или юниорского состава).

Женской лиги пока нет, но Нагорный планирует добавить и ее.

● Пока объявила об участии только одна команда – T74 из Челябинской области (капитан – тренер Андрей Телицын). В ее составе местные воспитанники, усиленные сборниками Михаилом Худченко и Дмитрием Дубининым.

Суперзвезд нет, но замах у команды серьезный: уже создали телеграм-канал, где знакомят с ребятами и показывают забавные моменты с тренировок.

● Нагорный наметил призовой фонд в районе 3 миллионов рублей. Но в перспективе эту сумму хотят серьезно увеличить за счет контрактов с букмекерами, экипировщиками и другими спонсорами. Финал покажут в прямом эфире федерального канала.

Зачем это нужно?

Нагорный давно продвигает идею улучшить формат гимнастических турниров: чемпионат и Кубок России очень далеки от медийности и самоокупаемости.

Реализовать проект у Никиты получилось вскоре после объединения гимнастических федераций и прихода на должность президента главы РЖД Олега Белозерова. Правда, о спонсорах новой лиги пока не сообщали.

Важно, что повышать зрительский интерес Нагорный будет не за счет олимпийских призеров и даже лидеров сборной на текущий момент. Артур Далалоян, Давид Белявский и сам Никита могут выступить только в роли ведущих/капитанов команд, соревноваться они как действующие члены сборной страны не имеют права.

Так что ставка на захватывающий формат и повышение медийности гимнастов второго эшелона. Все это уже успешно реализовано в медиафутболе, баскетболе и хоккее.

В мечтах у Нагорного – полноценный драфт на будущий сезон, титульные спонсоры у каждой команды, несколько дивизионов для детских/любительских команд.

Кстати, новая гимнастическая лига заметно отличается от аналога в биатлоне. Там Кубок МЛКБ существует уже второй сезон, но в нем соревнуются все лидеры сборной. Идейный вдохновитель Алексей Нуждов в этом году разрешил формировать команды не по принципу принадлежности к регионам.

Но все равно до драфта, о каком мечтает Нагорный в гимнастике, в биатлоне пока далеко.

– Я хорошо общаюсь с Настей с прошлого сезона, Карим и Даня – друзья, Настя и Карим – муж и жена. Это я такой четвертый лишний, ха-ха, – так, например, Виктория Сливко объяснила , как оказалась в одной команде с Каримом Халили, Анастасией Гореевой и Даниилом Серохвостовым.

А где еще есть лиги?

Система клубных соревнований – не в новинку для европейской гимнастики. Своя лига есть в Италии, самая мощная – в Германии. Существует еще с 1968 года (правда, женский аналог появился только 40 лет спустя), сейчас там разветвленная система из 11 дивизионов и почти сотни клубов.

Лидеры подписали лучших мировых гимнастов. В Бундеслиге выступает олимпийский чемпион из Украины Олег Верняев, а в 2021-м после Игр в Токио засветились и лидеры сборной России: Нагорный, Белявский и Далалоян. Но после 2022-го все контракты были разорваны.

Именно Бундеслига спасла легендарную Оксану Чусовитину – зарплата и поддержка немецкого клуба помогли ей оформить немецкое гражданство и вылечить от лейкемии маленького сына.

Принцип баттлов и поединков между клубами Нагорный взял из Германии. Главное отличие России от топовых европейских лиг: там клубная система развита на всех уровнях, начиная с детей и взрослых любителей. А соревнование между ними в формате лиги – лишь конечная ступень этого развития.

У нас, похоже, клубы-участники лиги и клубы, где тренируются реальные спортсмены – это пока будут разные клубы с разными источниками финансирования.

Нагорный мечтает, что в Премьер-лиге появятся легионеры и большие контракты. Тогда, возможно, туда допустят и сборников. Пока им вместо шоу могут предложить только Кубок России с полупустыми трибунами.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Владимир Астапкович, Максим Богодвид