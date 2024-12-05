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Призовой фонд гимнастической Премьер‑лиги составит 3 млн рублей в первом сезоне

Вице‑президент Федерации гимнастики России Никита Нагорный рассказал о призовом фонде первого сезона Премьер-лиги.

8 декабря в Москве пройдет финал командного турнира по спортивной гимнастике. Победу разыграют «Львы» (капитан Кирилл Прокопьев) и «Крылатые Барсы» (капитан Даниел Маринов), за третье место поборются «Динамо‑Москва» (капитан Артур Далалоян) и TAVROS (капитан Иван Стретович).

«Призовой фонд – 3 миллиона рублей. Для первого сезона это хорошая сумма. Для победителя она вообще перекроет все расходы. Вторые и третьи места особо будут без расходов.

Что касается дополнительной поддержки, все партнеры ввели бонус для спортсменов, кто получит больше всего очков в матче. Человек, который набрал больше всего в сезоне очков, получит 300 тысяч рублей. Сейчас трое претендуют: Прокопьев с 32 баллами, Поляшов с 30, и у Ростова тоже 30.

Это не только конкуренция среди команд, но и среди спортсменов. Неплохая мотивация, чистая ветеранская борьба.

Также будет конкурс для всех. Если у кого‑то есть проблемы в залах, нужна поддержка школе – пишите. Мы честно накануне финала проведем отбор, где люди проголосуют, кому пойдут 500 тысяч рублей поддержки», – сказал Нагорный.

Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
спортивная гимнастика
logoНикита Нагорный
logoсборная России по спортивной гимнастике
Премьер-лига по гимнастике
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