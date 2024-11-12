Никита Нагорный: «Вы считаете, фигурное катание привлекает внимание конфликтами? Если вы делаете качественный продукт и есть возможность зацепить зрителя драматургией, ему не нужны ссоры»

Никита Нагорный выступил против трэштока и конфликтов в гимнастике.

Нагорный – олимпийский чемпион, вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР). В октябре он объявил о запуске новой гимнастической Премьер-лиги .

– Я часто соприкасаюсь с фигурным катанием, и есть ощущение, что популярности способствуют противостояния, конфликты, трэшток. У вас принципиальные соперники в спортивной гимнастике были, есть?

– В России – нет. Да и вовне тоже на самом деле. Разыгрывать конфликты? Давайте так скажу: если вы делаете качественный продукт и есть возможность зацепить зрителя драматургией, ему не нужны ссоры. Мы за то, чтобы соревноваться в дружеской атмосфере. Вы считаете, что фигурное катание привлекает внимание конфликтами?

– Нет, конечно, результатами, но это хорошая приправа. Или бой Хабиба и Конора в UFC – тоже идеальный пример.

– Ну, можно посмотреть и другие бои, где не было такого противостояния, но был интерес. Сейчас наша основная задача – познакомить людей с новым форматом. И формат и так интересен, даже без приправы, как вы говорите. Но что будет дальше – мы не знаем.

У нас тоже был трэшток на пресс-конференции – Владислав Поляшов из команды «Крылатые барсы» выходил и говорил, мол, я железобетонно выиграю коня. А вышел – и ошибся.

Но, как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И мы должны уважительно относиться ко всем командам и спортсменам. Нам всем надо работать на то, чтобы у нас появлялось больше спортсменов, чтобы они оставались в спорте как можно дольше, – сказал Нагорный.

Нагорный будет делать из гимнастики шоу. Что за новая Премьер-лига?