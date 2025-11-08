Тренер сборной России о победе Каляндры на ЧМ: «Это очень долгожданная медаль именно у женской дорожки. Арина – молодец!»

Тренер сборной России назвал долгожданной победу батутистки Каляндры на ЧМ.

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков оценил победу Арины Каляндры в дисциплине «акробатическая дорожка» на чемпионате мира в Испании.

«Это очень долгожданная медаль именно у женской дорожки. Последняя была у Даниленко в 2019 году. Весь тренерский штаб и Ставрополь поздравляет ее с золотом. Мы очень рады, Арина – молодец!» – сказал Рыжков.

Михаил Заломин стал серебряным призером в дисциплине «двойной минитрамп».

«Михаил Заломин, как всегда, показал высочайший класс, железные нервы. Невзирая на все трудности, которые мы прошли перед отъездом, все‑таки сумел завоевать серебряную медаль чемпионата мира после столь долгого перерыва. Вся сборная команда и вся страна поздравляют его с великой победой, желают ему хорошей жизни, это жирная точка завершения карьеры», – добавил тренер.