11-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте Михаил Заломин объявил о завершении карьеры

Российский батутист Михаил Заломин объявил о завершении карьеры.

11-кратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по прыжкам на батуте Михаил Заломин объявил, что завершает спортивную карьеру.

В пятницу Заломин стал бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях в дисциплине «двойной минитрамп».

«Для меня это последний чемпионат мира. Буду завершать свою карьеру, решил поставить жирную точку на данном старте. На этом чемпионате мира планирую просто получить удовольствие и по возможности забрать как можно больше медалей», – сказал 32-летний спортсмен.