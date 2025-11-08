Батутистка Каляндра о победе на ЧМ: «Не могу поверить, что все получилось именно так, как хотелось! Это было моей мечтой»

Батутистка Арина Каляндра: не могу поверить, что завоевала золото ЧМ.

Российская батутистка Арина Каляндра прокомментировала победу в дисциплине «акробатическая дорожка» на чемпионате мира в Памплоне.

«Не могу поверить, что все получилось именно так, как хотелось! Выиграть соревнования такого уровня было моей мечтой с раннего детства. Я знала, что это будет, но не думала, что так быстро, ведь это мой первый чемпионат мира. От этого вдвойне приятно. Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал и помогал на таком сложном пути. Безумно ценю каждого.

Думаю, еще долго буду осознавать, что сегодня произошло», – сказала Каляндра.