  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • МИД РФ о невыдаче виз батутистам: «Решения испанских властей могут вызывать лишь сожаление и осуждение»
МИД РФ о невыдаче виз батутистам: «Решения испанских властей могут вызывать лишь сожаление и осуждение»

В МИД РФ осудили Испанию за невыдачу виз российским батутистам.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию с невыдачей виз в Испанию российским батутистам. 

Десять российских спортсменов пропустят чемпионат мира по прыжкам на батуте в Испании из-за того, что не получили визы

«МИД России в курсе участия российской сборной в чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании, как и ситуации с невыдачей испанских виз части команды.

Российское посольство в Мадриде было заблаговременно проинформировано о планах участия нашей команды в соревнованиях для оказания ей возможного содействия во время пребывания в Испании. По информации Федерации гимнастики России, документы спортсменов на визы были своевременно и в полном объеме поданы в испанское посольство в Москве.

Несмотря на это, 10 из 25 спортсменов российской сборной визы выданы не были, и команда в неполном составе направилась в Испанию на соревнования. Такие решения испанских властей могут вызывать лишь сожаление и осуждение. Обязательно будем иметь данный инцидент в виду в будущем при принятии решений о выдаче виз гражданам Испании.

В целом официальный Мадрид придерживается антироссийской дискриминационной политики Евросоюза в отношении невыдачи виз российским спортсменам», – заявили в МИД РФ.

ЧМ по прыжкам на батуте проходит с 5 по 9 ноября в Памплоне.

