Нагорный занял пост заместителя председателя правления «Движения Первых»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный вошел в руководство «Движения Первых».

Об этом сообщил председатель движения Артур Орлов.

«Сегодня Никита Нагорный сложил полномочия Начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ». За это время ЮНАРМИЯ добилась больших успехов и результатов.

И уже в ближайшее время Никита присоединяется к команде Движения, где на посту заместителя председателя правления будет курировать спортивное направление! Уверен, его опыт и пример вдохновит всех Первых! Вместе мы сможем больше! Добро пожаловать в команду!» – написал Орлов.

«Движение Первых» — общероссийское общественно-государственное движение, созданное 20 июля 2022 года по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный сложил полномочия начальника Главного штаба Юнармии