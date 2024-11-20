Нагорный занял пост заместителя председателя правления «Движения Первых»
Об этом сообщил председатель движения Артур Орлов.
«Сегодня Никита Нагорный сложил полномочия Начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ». За это время ЮНАРМИЯ добилась больших успехов и результатов.
И уже в ближайшее время Никита присоединяется к команде Движения, где на посту заместителя председателя правления будет курировать спортивное направление! Уверен, его опыт и пример вдохновит всех Первых! Вместе мы сможем больше! Добро пожаловать в команду!» – написал Орлов.
«Движение Первых» — общероссийское общественно-государственное движение, созданное 20 июля 2022 года по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.
Олимпийский чемпион Никита Нагорный сложил полномочия начальника Главного штаба Юнармии
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