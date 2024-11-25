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Никита Нагорный: «Вопрос политической деятельности преследует меня несколько лет. Могу сказать точно, что сегодня это не в фокусе моего внимания»

Гимнаст Никита Нагорный высказался о возможной политической карьере.

Нагорному 27 лет, он олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. На данный момент он занимает посты президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта, а также вице-президента Федерации гимнастики России.

– Насколько я понимаю, в этом году вы завершили свою профессиональную карьеру. Не возникает мысли время от времени, что рано закончили?

– Постойте, я еще не делал публичных заявлений о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Конечно, с учетом того, что сейчас я нахожусь на определенной должности с ответственностью и обязательствами, у людей может складываться такая картинка. Но пока о завершении карьеры я сам еще не говорил.

На протяжении всего пути у меня рядом было большое количество людей, которые помогли мне стать тем, кем я стал в профессиональном спорте. Это и тренеры, и специалисты, и болельщики, и врачи, и друзья, и многие другие. Потому, безусловно, хочется сделать какой-то масштабный турнир или мероприятие, на котором смогу собрать всех желающих и поблагодарить за это. Вот тогда мы будем считать, что я официально завершил профессиональную карьеру!

– Вы видите себя крупным политическим деятелем лет через десять-пятнадцать? Есть ли желание, например, стать депутатом Госдумы РФ?

– Вопрос политической деятельности преследует меня последние несколько лет. Могу сказать точно, что сегодня это не в фокусе моего внимания. У меня большое количество обязанностей, ответственности, задач в тех организациях, которые я представляю.

Например, это фиджитал-спорт, который имеет невероятные перспективы. Ведем подготовку к «Играм будущего» следующего года, а также много проектов внутри страны. И, конечно, сейчас основной фокус – это Федерация гимнастики России, развитие спортивной гимнастики внутри страны.

За последние 3-4 года у меня в жизни было много разных проектов, но, кажется, пришло время определяться, куда я смогу направить все свои силы. Загадывать, что будет через 10-15 лет, сегодня не могу. Сейчас нужно создавать новое, интересное, перспективное внутри страны. Это и общественная деятельность, и спорт, – сказал Нагорный.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Татар-Информ»
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